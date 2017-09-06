Узбекского оппозиционера Мухаммада Салиха исключили из списка Интерпола

Известных лидеров узбекской оппозиции Мухаммада Салиха и его брата Максуда Бекжана исключили из списка разыскиваемых Интерполом. Об этом оппозицонер сообщил ВВС.

Он добавил, что ждет официального сообщения от Интерпола. Поиск имени оппозиционера на сайте Интерпола сегодня дает нулевой результат, отметила ВВС.

По данным «Ферганы», Мухаммад Салих — известный узбекский диссидент, писатель, поэт, политэмигрант, живет в Турции. В 1990 году основал демократическую партию «Эрк». На президентских выборах в декабре 1991 года, будучи единственным соперником Ислама Каримова, набрал, по официальным данным, 12,7 процента голосов.

Читайте по теме Узбекистан сокращает черный список диссидентов

В 1993 году его арестовали за «государственную измену». Когда под давлением мировой общественности его выпустили под подписку о невыезде из Ташкента, бежал в Турцию. В 1999 году власти Узбекистана обвинили Салиха в организации покушения на президента Ислама Каримова и заочно приговорили к 15 с половиной годам тюремного заключения.

В 2011 году он возглавил Народное движение Узбекистана — самое крупное оппозиционное объединение выходцев из Узбекистана.

В феврале 2017 года освободили брата Салиха Мухаммада Бекжана, находившегося в заключении с 1999 года. Его обвинили в причастности к взрывам в Ташкенте. Вместе с ним осудили еще двух его братьев.