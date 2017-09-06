Собаки против людей. Схватка за газоны

«Развели тут собак, с детьми негде погулять!» — возмущается жительница столичного микрорайона «Аламедин-1».

Хозяйку дружелюбного спаниеля претензии возмутили: «Мы никогда не спускаем его с поводка на улице, а соседской ребятне даже разрешаем погладить собаку. Но без агрессии со стороны некоторых, к сожалению, не обходится».

Споры собачников и горожан в городе не редкость. Специализированных площадок для выгула домашних питомцев в Бишкеке нет, а потому все борются за место... на газонах.

Бульвара на всех не хватает

В вечернее время любимый многими бульвар Эркиндик особенно многолюден. Пожилые люди, родители с детьми, студенты и те же владельцы собак.

Молодая мама Ирина настроена против выгула домашних животных на газонах и детских площадках. «Кошки справляют нужду в песочницах, собаки — на газонах. А как малышам познавать мир, если не через природу? Даже если владельцы уберут за ними, бактерии все равно останутся. А если дети подцепят какую-нибудь заразу? Не должны собаки и люди в одном месте быть!» — считает она.

В Европе хозяин должен следить за своей собакой и убирать за ней, у нас же никаких норм и правил нет. Выгуливают, где хотят. А вдруг животное больное? Бишкекчанка Аяна

«Еще мне не нравится, когда больших псин водят без намордника. Что будет, если такая собака ринется на маленькую собачку? Ужасное зрелище для психики ребенка», — отмечает она.

«Нам с детьми-то негде гулять, в детсад не можем их устроить, школы переполнены, тротуары разбиты, чтобы еще о собаках переживать!» — подключается к разговору еще одна горожанка.

Своя правда есть и у владельцев собак

«Гулять негде, зон для собак нет, везде нас гоняют, постоянно конфликты с населением. Сейчас началась школа, ученикам на газонах полежать хочется, хотя я не понимаю, зачем тут лежать, когда собаки здесь нужду справляют. Но мы убираем не только за своими домашними животными, но и за другими: бутылки бросают, памперсы использованные, гамбургеры недоеденные», — возмущается Марина.«Прошлой осенью кто-то обратился к чиновникам, и нам запретили выгул собак, таблички по всему бульвару выставили. Потом, к счастью, их убрали, — вспоминает она. — Сделали бы где-нибудь площадку, мы бы за ней смотрели, платили, если надо. И дети бы играли с собаками, и мы бы не были как прокаженные».

На вопрос, почему ее собака без намордника, женщина ответила: «Порода такая — английский бульдог. В мировой практике не существует на нее намордника. А шпиц, к примеру, вообще ручная порода. Это же смешно, какие тут намордники?!»

И все же следует признать: порой животные бывают непредсказуемы. Тому, кто на себе испытает силу их укуса, будет отнюдь не смешно.

Порой соседи грозят отстрелить собак просто потому, что их не любят, а не потому, что от них исходит агрессия. Причем наши собаки всегда на поводке, а в подъездах — в намордниках. Гонят нас, а куда идти, если мест для выгула нет? Владелица собак Оксана

«Мы ходим в парк Победы, приходится делать это поздно вечером, в темноте, что тоже не безопасно. Но деваться некуда. Если собака агрессивная, то само собой подразумевается наличие намордника. Но подгонять всех под общую гребенку нельзя. Если собака мелкой породы, пудель, к примеру, ты же не будешь надевать ошейник, это бред», — отмечает Оксана.

«Закона, запрещающего гулять с собаками в парках, нет, как и нет закона, запрещающего выгуливать их без намордника на улице, — уверена женщина. — Но нас заставляют надевать их на собак. И если ты не знаешь закон, то ведешься на это, а мы законы знаем. Держать на поводке — да, в обязательном порядке. Тем более что «Тазалык» отстреливает всех собак, которые гуляют без присмотра и поводка. Точно так же придумали, что якобы есть положение, которое ограничивает количество собак в квартире».

Вот здесь самое время обратиться к букве закона. Потому что собачник или ошибается, или лукавит. На сайте Минюста можно найти то самое постановление Бишкекского городского кенеша от 22 мая 2002 года «Об утверждении Правил содержания домашних животных и птиц в столице».

Что можно, а чего нельзя

Читаем документ: в Бишкеке в многоквартирных домах разрешается иметь одну собаку с приплодом до двухмесячного возраста; две кошки с приплодом до полуторамесячного возраста.

Владельцы обязаны выгуливать собак всех пород только в намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этого местах.

Запрещается содержать и выгуливать собак и кошек на территории парков, скверов, рынках, пляжах, детских игровых площадках и других местах общественного пользования. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.

Кроме того, запрещается содержать животных в многоэтажках при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергия и так далее). Нельзя выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.

Согласно Кодексу КР о нарушениях от 13 апреля 2017 года, нарушение правил содержания собак или котов влечет предупреждение или наложение штрафа первой категории. Для физических лиц он составляет 10 расчетных показателей (1 тысячу сомов), для юридических лиц — 50 показателей (5 тысяч сомов).

Отметим, что кодекс будет введен в действие только с 1 января 2019 года.

Кстати, в мэрии который год думают, как решить проблему бродячих собак и какую альтернативу придумать отстрелу животных. Одно из предложений — ввести налог для владельцев домашних питомцев. Оно еще пока обсуждается.

А тем временем вице-мэр города Эркин Исаков отметил, что есть возможность определить участок для выгула собак в рамках реконструкции парков.

Мы вполне можем учесть потребность собачников. Обсудим это с главами районов и Бишкекглавархитектурой. Я думаю, это решаемая проблема. Эркин Исаков

Как видим, согласие властей получено. Осталось лишь подождать. Три года, как в старой пословице, или чуть поменьше?