В Таджикистане солдата привлекают к суду за отказ брать в руки оружие

Военная прокуратура Хатлонской области направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего солдата срочной службы Даниила Исломова, который по религиозным соображениям отказывается надеть военную форму и брать в руки оружие. Он является членом запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщило радио «Озоди».

Как отмечается, его призвали в армию в апреле. Он проходит срочную службу в расположенной в Курган-Тюбе воинской части.

Солдат до сих пор ни разу не надел военную форму из-за того, что якобы ее ношение противоречит его религиозным убеждениям. Судья военного суда Хатлонской области Алишер Рафикзода

По его словам, Даниил Исломов не задержан и находится на территории воинской части. Дату судебного заседания еще не назначили.

В отношении последователя «Свидетелей Иеговы» возбудили уголовное дело по статье «Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства) или уклонение путем симуляции болезни или иного обмана» УК РТ. Она предусматривает содержание в дисциплинарной воинской части сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Даниил Исломов еще в военкомате заявил, что по религиозным соображениям не может носить военную форму и брать в руки оружие.

«Он был согласен на альтернативную гражданскую службу в армии, но в военкомате ему отказали», — сообщила его мать Оксана Исломова.

В Таджикистане деятельность «Свидетелей Иеговы» запретили осенью 2007 года. Власти тогда заявили, что представители данной секты систематически нарушали статьи Закона «О религии и религиозных организациях».