Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Мы незаметно подошли к середине рабочей недели. Не правда ли, время летит ну оооочень быстро? День уменьшится до 12 часов 57 минут.

Сегодня, 6 сентября, в Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +34 градуса. Будет ветрено. С более подробным прогнозом погоды можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, переулок Боомский), улицы Пионерская, Фрунзе, Буденного, Садыгалиева, Власова, село Орто-Сай (улица Иманалиева), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Термечикова, Сулуу-Тор, Ойсул-Ата);

— 11.00-17.00 — 8-й микрорайон, 28, 29, 29А, 30А, 30Б, 30В, 31Б, 44;

— 9.00–17.00 — микрорайон «Тунгуч», 19, улица Логвиненко, 26А.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газ отключат в районе, ограниченном отрезками улиц Садовой, Токмакской, Загорской, переулка Кузнечного, проспекта Победы.

Перекрытые дороги

Из-за визита президента Узбекистана сегодня временами будут перекрывать трассу от международного аэропорта «Манас», улицу Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, проспекты Манаса и Айтматова до Госрезиденции «Ала-Арча».

Не будьте буками, потерпите. Человек к нам раз в 17 лет приезжает.

Но не только официальные визиты виноваты в пробках. В Бишкеке все стабильно, часть городских дорог закрыта. И одному богу известно, когда мы перестанем о них писать. График ремонта, конечно, имеется, но мы-то с вами знаем...

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— улица Достоевского — от Анкары до Ахунбаева;

— улица Джамгырчинова — от Интергельпо до Садыгалиева;

— улица Элебесова — от таможенного терминала до северной объездной в жилмассиве «Келечек».

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено. Запасайтесь печеньками на случай пробок.

Куда сходить

Культура

В Ботаническом саду Э.Гареева в 20.00 начнется показ мультфильма «ВАЛЛ-И».

Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

Агентство АDRА предлагает посетить мастер-класс по росписи посуды.

Вы собственноручно распишите и унесете с собой свою первую авторскую чашку. Начало в 18.30.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В селе Бактуу-Долоноту стартовал третий день Международных Иссык-Кульских игр. Соревнования проводятся в 17-й раз. Девиз — «Азия — регион сотрудничества и мира». Запланированы турниры по армрестлингу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, сумо, футзалу и другим видам спорта.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.30, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 9.00, сбор на Старой площади — в Госрезиденции «Ала-Арча» состоится двусторонняя встреча премьер-министра КР Сапара Исакова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым;

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Ахматбек Келдибеков vs ЦИК: первый конфликт и принципиальные юридические расхождения»;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Райкана Тологонова.

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