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Общество

6 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, переулок Боомский), улицы Пионерская, Фрунзе, Буденного, Садыгалиева, Власова, село Орто-Сай (улица Иманалиева), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Термечикова, Сулуу-Тор, Ойсул-Ата);
  • 11.00-17.00 — 8-й микрорайон, 28, 29, 29 А, 30 А, 30 Б, 30 В, 31 Б, 44;
  • 9.00–17.00 — микрорайон «Тунгуч», 19, улица Логвиненко, 26 А.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Берлик (улицы Молодежная, Парковая, центральная часть), Таш-Добо (улица Аптечная), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Торт-Куль (улица Мадиева), Малинина (улицы Центральная, Подгорная, Набережная, Малиновая, СТ «Горный воздух»), Ленинское (улица Алма-Атинская), село Шалта (улицы Шопокова, Боромбай, Комсомольская, Осмона), Арчалы (улица Кочоко, 29), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Шаршенбай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Военно-Антоновка (улица Советская), Тош-Булак (улица Советская), поселок Садовый (улицы Советская, Панфилова, Киргизская), город Шопоков (улицы Западная, Заводская, Геологическая, Достук, Кирова);
  • 9.00–18.00 — села Дмитриевка (улицы Чапаева, Нальчика, Ленина, Садовая, Фрунзе, Красноармейская, дом-интернат), Джээк;
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Центральная), село Алексеевка (улица Центральная).

В Иссык-Кульской области:

  • 8.00-17.00 — села Кичи-Орукту, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутургу, Кен-Суу, Сары-Тологой, Бактуу-Долоноту, Кызыл-Орук, города Чолпон-Ата, Каракол (села Жаны-Арык, Чельпек).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Отуз-Адыр, Кызыл-Сарай, Учкун, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Абад, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Поселок, Чагыр, Дормастер, Большевик, Барын, Аэропорт, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Уч-Коргон.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — город Баткен, сельская управа Дара.
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