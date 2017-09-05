В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ 6-8 сентября будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц Садовой, Токмакской, Загорской, переулка Кузнечного, проспекта Победы.

Также голубого топлива не будет 7 сентября в городе Токмаке (улицы Борончиева, 30-52, Шамсинская, 49, Ленина, 352-356, Строительная, 40, Заводская, 51-57, 116а, Татарская, 33-35а).