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Общество

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ 6-8 сентября  будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц Садовой, Токмакской, Загорской, переулка Кузнечного, проспекта Победы.

Также голубого топлива не будет 7 сентября в городе Токмаке (улицы Борончиева, 30-52, Шамсинская, 49, Ленина, 352-356, Строительная, 40, Заводская, 51-57, 116а, Татарская, 33-35а).

 

 
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