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Общество

Суд сторонников Жапарова. Подсудимые просят оправдать их

На судебном процессе по делу сторонников Садыра Жапарова, выступая с последним словом, все 12 подсудимых попросили оправдать их.

«Еще раз повторю, я не сторонник Жапарова. Чтобы прокормить своих пятерых детей, занимаюсь частным извозом. В тот день на митинг сторонников я повез пассажира и был задержан. Прошу вас оправдать меня», — сказал единственный из 12 подсудимых, которого отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, Анарбек Бейшебеков.

Выслушав последние слова подсудимых, судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, 12 человек задержаны на митинге в поддержку Садыра Жапарова 25 марта 2017 года. 
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