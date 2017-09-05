Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат Канат Хасанов ходатайствует о допросе ряда свидетелей, в частности, экс-премьер-министра Амангельди Муралиева и бывшего члена Конституционной палаты Клары Сооронкуловой.

По словам Каната Хасанова, они не были допрошены ни во время следствия, ни в суде первой инстанции, так как судья Айбек Эрнис уулу решил, что всех свидетелей защиты допрашивать необязательно.

По мнению юриста, эти свидетели могут указать, что ни Текебаев, ни Чотонов не могли встречаться с российскими бизнесменами Леонидом Маевским и Алексеем Модиным 13 мая 2010 года и вымогать у них $1 миллион за активы MegaCom.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.