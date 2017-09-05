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Общество

В Нарыне сельчане заблокировали дорогу, требуя снижения скорости движения машин

В Нарынском районе местные жители заблокировали дорогу с требованием установить ограждения барьерного типа на автодороге Бишкек - Нарын - Торугарт.

По данным МВД,  накануне сельчане заявили, что пытаются добиться установки барьеров для снижения скорости движения машин. На стихийную акцию люди вышли после трагедии 2 сентября, когда возле села Орнок автомобиль сбил ребенка, который погиб.

После проведения разъяснительных работ с местным населением сотрудниками милиции дорога была открыта, движение автотранспорта восстановлено. Материалы по автонаезду на ребенка переданы следствию, назначены необходимые экспертизы, начато расследование.

  
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