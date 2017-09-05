Дело Текебаева. Перерыв: подсудимому не хватило времени изучить документы

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

После двухчасового перерыва, отведенного на ознакомление с протоколами заседаний первой инстанции и приговора, подсудимый Текебаев попросил еще один перерыв - изучить представление Генпрокуратуры на решение райсуда. Адис Момуналиев удовлетворил прошение.

Текебаев и Чотонов обвиняется в коррупции. 16 августа судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.