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Общество

Доставку груза-200 из России покроет страховка для кыргызских мигрантов

Доставка груза-200 из России в Кыргызстан будет покрываться страховкой. Об этом на брифинге сказал председатель Государственной миграционной службы Кыргызстана Медетбек Айдаралиев.

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По его словам, в медицинском страховом полисе будет заложено 70 тысяч рублей, которые покроют доставку груза-200 из РФ в КР.

Кроме того, в страховом полисе заложено еще 70 тысяч рублей на покрытие расходов, связанных с операцией по причине болезни.

«Медицинская страховка будет действовать первые 90 дней пребывания на территории РФ, а после составления трудового договора мигранты бесплатно получат страховой полис от работодателя», — сказал глава миграционной службы.

Напомним, Государственная миграционная служба КР, Государственная страховая организация совместно с российской госкомпанией «Росгосстрах» запускают проект по страхованию мигрантов, выезжающих на работу в Россию.
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