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Общество

Завершается ремонт двух подземных переходов и начато строительство надземных

Скоро в Бишкеке завершится ремонт двух подземных и строительство надземных переходов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Подземный пешеходный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса построен в 1978 году. Ремонт начат в конце мая. Завершены все строительно-монтажные работы, кроме электрического зацепа, который будет поставлен российским заводом-изготовителем в скором времени.


Подземный пешеходный переход на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова построен в 1979 году. Завершены демонтажные работы, ведутся строительно-монтажные.

По данным мэрии, в отремонтированных переходах будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, появятся там и современные туалеты.

Сейчас ведется строительство надземного перехода возле ТРК «Мадина» на пересечении улицы Мамбетова и проспекта Шабдана Баатыра. Проведены земляные работы, работы по устройству фундаментов опорных стоек пролетных строений. Из Южной Кореи закуплено и доставлено в Бишкек два лифта.

Второй надземный переход будет расположен около Аламединского рынка на проспекте Шабдана Баатыра. Сейчас уже проведены земляные работы, работы по устройству фундаментов опорных стоек пешеходного моста, устройству шахты лифта и железобетонных опорных стоек пролетных строений.

Как сообщили в мэрии, на базе ТЭЦ изготовлены три элемента пролетных строений пешеходного моста, завершается четвертая часть, остались покрасочные работы. Проведена гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка котлованов, ведутся работы по изготовлению лестничных площадок пешеходного моста.
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