Внук Нурсултана Назарбаева рассказал о своем пристрастии к наркотикам

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан рассказал на своей странице в Facebook о том, что пристрастился к наркотикам после смерти деда (академика Мухтара Алиева) и суицида отца — Рахата Алиева.

«Меня старалась поддерживать вся семья. Особенную заботу проявлял мой дед Нурсултан Назарбаев. Президент страны днем решал проблемы 17 миллионов человек, а вечером уделял все внимание одному внуку. В тот момент я не смог полностью осознать, сколько энергии, здоровья и сил ему стоило такое повышенное внимание ко мне. Поэтому тогда позволил себе самую ужасную и глупую слабость. Я решил поискать успокоение в наркотиках», — написал молодой человек.

Айсултан Назарбаев подчеркнул, что наркомания — это социальная проблема, с которой пришлось столкнуться и его семье. Он уверен, что в самом начале в семье появляется страх. Так случилось и с ним.

«Первое, что приходит в семью, когда в ней появляется больной наркоманией человек, это страх. Что же будет? Что же делать? Что подумают соседи? Что скажут на работе? Страх разрушает отношения, стирает крепкие связи. Страх рождает чувство одиночества. Он уничтожает надежду. В моей семье поначалу тоже поселился страх. Но, хвала Всевышнему, я сделал главный поступок — признался деду», — поделился молодой человек.

Он отметил, что Нурсултан Назарбаев поддержал его, а также рассказал, что нашел выход, обратившись к религии.

Я нашел выход: мне помог Всевышний. Все, кто хоть как-то соприкасались с наркоманией, понимают, о чем я говорю. Убежден, в этом нет виновных: тут все жертвы. Да, есть нюансы. Но я твердо уверен: бороться с наркоманией как явлением надо, но бороться с теми, кто ею болен, преступление. Айсултан Назарбаев

Он отметил, что борьба с болезнью стала «настоящим внутренним джихадом». «Для меня этот поединок был самым тяжелым, битва с самим собой: сдаться, расслабиться и тихо умереть или собрать волю в кулак, сражаться за право жить и радоваться. Настоящий внутренний джихад. К счастью, свет всегда одолеет тьму», — заключил Айсултан.

Он также сообщил, что намерен не только говорить о проблеме наркомании. Сейчас молодой человек в процессе открытия благотворительного фонда.