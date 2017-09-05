Дело Текебаева. Обвиняемые просят время изучить приговор

В Бишкекском городском суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокаты просят дать подзащитным время ознакомиться с протоколами судебных заседаний первой инстанции и приговором, потому что, по их мнению, в этих документах есть существенные расхождения. Судья Адис Момуналиев дал обвиняемым на ознакомление один час.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.