Дело Текебаева. Адвокаты заявили второй отвод главе судейской коллегии

В Бишкекском городском суде начали рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Адвокаты заявили второй отвод председателю судейской коллегии Адису Момуналиеву, вновь утверждая, что объективно вести процесс он не сможет. Но судьи, посовещавшись, отказали и во второй раз.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.