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Общество

Всемирно известный пан-флейтист Лео Рохас выступил с ансамблем «Марал»

Всемирно известный пан-флейтист Лео Рохас выступил с ансамблем «Марал». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
 
По ее данным, они исполнили мелодию El Condor Pasa («Полет кондора») на концерте в рамках Всемирного фестиваля эпосов народов мира.
 
Пан-флейтист Лео Рохас родился в Эквадоре в 1984 году, известен прежде всего победой в немецком кастинг-проекте Das Supertalent. Релиз версии Рохаса на композицию Einsamer Hirte состоялся сразу после финала шоу (достиг 48-го места в чартах), был включен в его первый полнометражный альбом — «Дух ястреба». Альбом достиг второго места в германском альбомном чарте. 
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