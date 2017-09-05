Всемирно известный пан-флейтист Лео Рохас выступил с ансамблем «Марал». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, они исполнили мелодию El Condor Pasa («Полет кондора») на концерте в рамках Всемирного фестиваля эпосов народов мира.

Пан-флейтист Лео Рохас родился в Эквадоре в 1984 году, известен прежде всего победой в немецком кастинг-проекте Das Supertalent. Релиз версии Рохаса на композицию Einsamer Hirte состоялся сразу после финала шоу (достиг 48-го места в чартах), был включен в его первый полнометражный альбом — «Дух ястреба». Альбом достиг второго места в германском альбомном чарте.