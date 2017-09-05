Дело Текебаева. Вторая инстанция отказала в видео- и фотосъемке на процессе

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Сегодня адвокаты подсудимых ходатайствовали о разрешении фото- и видеофиксации на процессе. Суд отказал.

Юрист Канат Хасанов в таком случае просил коллегию суда демонтировать камеру в зале заседаний. С этим ходатайством председательствующий Адис Момуналиев согласился. Камеру решено на время процесса выключить.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.