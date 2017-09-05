12:12
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. Вторая инстанция отказала в видео- и фотосъемке на процессе

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Сегодня адвокаты подсудимых ходатайствовали о разрешении фото- и видеофиксации на процессе. Суд отказал. 

Юрист Канат Хасанов в таком случае просил коллегию суда демонтировать камеру в зале заседаний. С этим ходатайством председательствующий Адис Момуналиев согласился. Камеру решено на время процесса выключить. 

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
Ссылка:
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Обвиняемые просят время изучить приговор
Дело Текебаева. Адвокаты заявили второй отвод главе судейской коллегии
Дело Текебаева. Суд второй инстанции тоже начался с отвода — главе коллегии
Дело Текебаева. Сегодня начинается процесс в Бишкекском горсуде
После трехмесячного перерыва возобновился суд по делу сотрудников АКС ГКНБ
Суд сторонников Жапарова. Приговор огласят завтра
Сын Садыра Жапарова отказался выступать в прениях
Суд по делу Аиды Саляновой отложен
Суд Исаева. Мэр Токмака заявил, что деньги за строительство рынка готовы вернуть
Аида Салянова даст показания в суде после завершения исследования материалов
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Как в&nbsp;русскоязычных школах будут вести химию и&nbsp;физику на&nbsp;кыргызском Как в русскоязычных школах будут вести химию и физику на кыргызском
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!