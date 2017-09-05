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Общество

Проект по страхованию выезжающих в Россию мигрантов запустят в Кыргызстане

Государственная служба миграции запускает проект по страхованию граждан, выезжающих в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что для реализации проекта будет заключен договор между Государственной страховой организацией (Кыргызстан) и российской государственной компанией «Росгосстрах» о страховании выезжающих за границу мигрантов.

Как рассказали ИА «24.kg» в ГСО, на первоначальном этапе медицинские страховые полисы будут реализовывать в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Кыргызстана, также мигранты могут приобрести их в филиалах «Росгосстраха» в России.

В 2016 году в России приняли поправки в Закон о страховании, согласно которым мигранты обязаны при трудоустройстве иметь медицинскую страховку.

Медицинские страховые полисы будет реализовывать Государственная страхования компания, их стоимость составит около 1,7 тысячи сомов. Полис действителен в течение первых 90 дней пребывания на территории РФ.

Как отметил глава Государственной миграционной службы Медетбек Айдаралиев, после утверждения всех необходимых документов между КР и РФ в мобильном приложении «Справочник мигранта» появится полное разъяснение вопросов, связанных со страхованием.
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