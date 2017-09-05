В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда депутату парламента Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову.

Адвокаты заявили отвод главе судейской коллегии Адису Момуналиеву. По словам юриста Чинары Джакупбековой, Адис Момуналиев не может беспристрастно и объективно вести судопроизводство, поскольку он уже председательствовал, когда адвокаты просили изменить Текебаеву и Чотонову меру пресечения. Чинара Джакупбекова даже обращалась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить в отношении Момуналиева уголовное дело за неправосудное решение.

Судьи удалились в совещательную комнату и, вернувшись, в отводе председателю коллегии отказали.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. Судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.