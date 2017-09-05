Дело Текебаева. Сегодня начинается процесс в Бишкекском горсуде

Сегодня в Бишкекском городском суде начнется рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты по делу депутата парламента Омурбека Текебава и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Здание по периметру оцеплено сотрудниками милиции, однако никаких пикетов или митингов сторонники подсудимых не проводят.

Председательствовать в судейской коллегии по уголовным делам будет Адис Момуналиев.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции. 16 августа судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу приговорил подсудимых к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.