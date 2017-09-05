12:13
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Общество

Кыргызстанцы в рейтинге счастливых людей на Земле на 98-м месте

В рейтинге счастливых людей на Земле кыргызстанцы обосновались на 98-м месте. Данные взяты с рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.

Авторы исследования стремятся установить, насколько довольно своей жизнью население в 155 странах мира. Во внимание принимались шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений относительно их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).

Из стран бывшего Союза самыми счастливыми признаны жители России — 49-е место;

  • Литва — 52-е место;
  • Латвия — 54-е место;
  • Молдова — 56-е место;
  • Туркменистан — 59-е место;
  • Казахстан — 60-е место;
  • Беларусь — 67-е место;
  • Азербайджан — 85-е место;
  • Таджикистан — 96-е место;
  • Армения — 121-е место;
  • Грузия — 125-е место;
  • Украина — 132-е место.

Первое место в списке счастливых жителей стран занимают норвежцы, второе и третье — граждане Дании и Исландии. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю. Турция и Китай получили 69-е и 79-е места.

«Счастливые страны — это те государства, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству», — сообщил автор доклада Джеффри Сакс.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
С возрастом пожилые кыргызстанцы все больше занимаются самолечением
К 2030 году Кыргызстан может стать «пожилой» страной
За три месяца в Новосибирскую область не пустили 5 тысяч тонн товаров из ЦА
Еще один пункт пропуска на китайской границе закрылся из-за праздников
Музыканты из Кыргызстана заняли второе место на конкурсе «Шарк тароналари»
Военный потенциал Кыргызстана и стран Центральной Азии
Кыргызстан на 4-м месте среди стран бывшего СССР по Индексу принятия мигрантов
МИД просит кыргызстанцев в США быть осторожными из-за урагана «Харви»
Эксперты определили десятку самых быстрых смартфонов в мире
Дополнительное время выделило Посольство КНР для приема кыргызских студентов
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Как в&nbsp;русскоязычных школах будут вести химию и&nbsp;физику на&nbsp;кыргызском Как в русскоязычных школах будут вести химию и физику на кыргызском
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!