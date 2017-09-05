Кыргызстанцы в рейтинге счастливых людей на Земле на 98-м месте

В рейтинге счастливых людей на Земле кыргызстанцы обосновались на 98-м месте. Данные взяты с рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.
Авторы исследования стремятся установить, насколько довольно своей жизнью население в 155 странах мира. Во внимание принимались шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений относительно их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).
Из стран бывшего Союза самыми счастливыми признаны жители России — 49-е место;
- Литва — 52-е место;
- Латвия — 54-е место;
- Молдова — 56-е место;
- Туркменистан — 59-е место;
- Казахстан — 60-е место;
- Беларусь — 67-е место;
- Азербайджан — 85-е место;
- Таджикистан — 96-е место;
- Армения — 121-е место;
- Грузия — 125-е место;
- Украина — 132-е место.
Первое место в списке счастливых жителей стран занимают норвежцы, второе и третье — граждане Дании и Исландии. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю. Турция и Китай получили 69-е и 79-е места.
«Счастливые страны — это те государства, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству», — сообщил автор доклада Джеффри Сакс.