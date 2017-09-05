Кыргызстанцы в рейтинге счастливых людей на Земле на 98-м месте

В рейтинге счастливых людей на Земле кыргызстанцы обосновались на 98-м месте. Данные взяты с рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.

Авторы исследования стремятся установить, насколько довольно своей жизнью население в 155 странах мира. Во внимание принимались шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений относительно их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).

Из стран бывшего Союза самыми счастливыми признаны жители России — 49-е место;

Литва — 52-е место;

Латвия — 54-е место;

Молдова — 56-е место;

Туркменистан — 59-е место;

Казахстан — 60-е место;

Беларусь — 67-е место;

Азербайджан — 85-е место;

Таджикистан — 96-е место;

Армения — 121-е место;

Грузия — 125-е место;

Украина — 132-е место.

Первое место в списке счастливых жителей стран занимают норвежцы, второе и третье — граждане Дании и Исландии. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю. Турция и Китай получили 69-е и 79-е места.

«Счастливые страны — это те государства, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству», — сообщил автор доклада Джеффри Сакс.