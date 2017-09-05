Кыргызстанцы не заинтересованы в получении пособия по безработице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По их данным, ежемесячное пособие составляет всего 250 сомов, и его давно не повышали. Для получения выплат нужно собрать необходимые справки.

Общая численность безработных — 192,2 тысячи человек. На учете в службах занятости состоят 90 тысяч человек, из них 62 тысячи имеют статус безработного.

В ведомстве отметили, что таким гражданам оказывают содействие в трудоустройстве, профобучении и выдаче микрокредитов. Безработных обучают в основном востребованным профессиям (газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник).