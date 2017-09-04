Граждан, пострадавших от мошенничества, просят обратиться в милицию

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека просят граждан, пострадавших от преступных действий гражданки А.Ж., 1972 года рождения, обратиться в милицию.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество) Уголовного кодекса КР.

«Если вы пострадали от мошеннический действий гражданки А.Ж., просим обратиться по номерам: 102, 0 (312) 43 32 75 дежурная часть УВД Свердловского района, 0 (700) 66 76 64 следственная служба», — обращается УВД.