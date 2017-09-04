19:58
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Общество

Известные узбекские артисты провели акцию против ДТП

В социальных сетях прошла акция «Сохраним жизнь», посвященная обеспечению безопасности дорожного движения. В ее рамках сняли социальный видеоролик с участием популярных артистов Узбекистана, сообщило агентство Podrobno.uz.

«Обеспечение безопасности дорожного движения — важная проблема, которая стоит перед государством и обществом. Недисциплинированность водителей и пешеходов можно назвать одним из главных факторов, влияющих на уровень безопасности на наших дорогах. Я думаю, пора принять меры, которые поменяют ситуацию с дорожной безопасностью в стране в лучшую сторону», — прокомментировал участие в социальной акции певец Рашид Халиков.

В видеоролике поднимается тема участившихся ДТП в Узбекистане и ставится вопрос о необходимости принять меры для обеспечения безопасности на дорогах.

Проблема с участившимися ДТП актуальна и для Кыргызстана. По официальным данным, в республике за 7 месяцев 2017 года погибли около 400 человек. В связи с этим Патрульная милиция начала снимать социальные ролики, призывая граждан следить за своими детьми и быть предельно внимательными на дорогах. Один из клипов уже опубликовали в социальных сетях.
Ссылка:
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит акция «Стоп пиратству!»
Музыканты из Кыргызстана заняли второе место на конкурсе «Шарк тароналари»
Кыргызстан экспортирует в Узбекистан 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Все пострадавшие в ДТП в Пензенской области — кыргызстанцы
Самый гуманный суд. Водитель, сбивший насмерть пешехода, осужден условно
Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Гульнары Каримовой
Водителя, разлившего масло на дороги Бишкека, оштрафовали на 8 тысяч сомов
Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде предлагает МВД
Даешь рекорд Гиннесcа. В Узбекистане приготовили плов весом 6 тонн
ДТП с бензовозом на трассе Бишкек — Ош. Специалисты проверяют воду
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!