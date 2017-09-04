Известные узбекские артисты провели акцию против ДТП

В социальных сетях прошла акция «Сохраним жизнь», посвященная обеспечению безопасности дорожного движения. В ее рамках сняли социальный видеоролик с участием популярных артистов Узбекистана, сообщило агентство Podrobno.uz.

«Обеспечение безопасности дорожного движения — важная проблема, которая стоит перед государством и обществом. Недисциплинированность водителей и пешеходов можно назвать одним из главных факторов, влияющих на уровень безопасности на наших дорогах. Я думаю, пора принять меры, которые поменяют ситуацию с дорожной безопасностью в стране в лучшую сторону», — прокомментировал участие в социальной акции певец Рашид Халиков.

В видеоролике поднимается тема участившихся ДТП в Узбекистане и ставится вопрос о необходимости принять меры для обеспечения безопасности на дорогах.

Проблема с участившимися ДТП актуальна и для Кыргызстана. По официальным данным, в республике за 7 месяцев 2017 года погибли около 400 человек. В связи с этим Патрульная милиция начала снимать социальные ролики, призывая граждан следить за своими детьми и быть предельно внимательными на дорогах. Один из клипов уже опубликовали в социальных сетях.