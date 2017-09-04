Алмазбеку Атамбаеву рассказали о борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

Президент Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности Жениша Разакова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, глава государства проинформирован об активизации комплекса превентивных мер, принимаемых компетентными государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Также на встрече обговорили повестку запланированного на 11 сентября заседания Совета безопасности, на котором обсудят вопрос о подготовке и проведению выборов президента КР.

«Мы сделали многое в улучшении избирательного законодательства, внедрении современных технологий в избирательный процесс. Однако, учитывая важность предстоящих выборов президента, которые станут новым этапом исторического процесса в политической и общественной жизни страны, их влияние на перспективы демократической стабильности в Кыргызстане, нужно принять все необходимые меры для проведения чистых и демократичных выборов», - сказал Алмазбек Атамбаев.