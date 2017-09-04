Суд сторонников Жапарова. Приговор огласят завтра

Завтра, выслушав последние слова подсудимых, судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков огласит приговор по делу сторонников Жапарова.

Сегодня, выступая в прениях, подсудимый Калыбек Жапаров рассказал, что он гражданин России и экс-депутату Садыру Жапарову не является родственником. В Кыргызстан, по его собственному заявлению, подсудимый приехал навестить мать, нечаянно оказался на митинге и был задержан. В России у него восемь детей, шестеро из которых несовершеннолетние.

Среди подсудимых сторонников Жапарова есть еще один гражданин РФ - Эркланбек Тагаев и многодетный отец - Чынгызхан Кожогелдиев: у него семеро детей. Кроме того, Чынгызхан Кожогелдиев ранее судим.

Напомним, 12 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, задержанных на митинге в его поддержку 25 марта 2017 года, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.