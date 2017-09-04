В Тульской области кыргызстанца осудили на 12 лет

В Тульской области кыргызстанцу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, накануне Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор гражданину Кыргызстана Абдугани М. за убийство и кражу.
Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в ночь со 2 на 3 ноября 2016 года в районе деревни Верхнее Елькино Большой Тулы между Абдугани М. и гражданином Узбекистана А. произошел конфликт. В результате ссоры М. избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Узбек скончался на месте. Напавший забрал из машины погибшего 23 тысячи 385 рублей.