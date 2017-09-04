17:35
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Общество

В Тульской области кыргызстанца осудили на 12 лет

В Тульской области кыргызстанцу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, накануне Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор гражданину Кыргызстана Абдугани М. за убийство и кражу.

Читайте по теме
В России мигрант из Кыргызстана из-за долга убил гражданина Узбекистана
Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в ночь со 2 на 3 ноября 2016 года в районе деревни Верхнее Елькино Большой Тулы между Абдугани М. и гражданином Узбекистана А. произошел конфликт. В результате ссоры М. избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Узбек скончался на месте. Напавший забрал из машины погибшего 23 тысячи 385 рублей.
Ссылка:
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию
В России намерены депортировать иностранцев за «нежелательное поведение»
МВД России подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Кыргызстан на 4-м месте среди стран бывшего СССР по Индексу принятия мигрантов
Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь приостановлен
Процесс по конфискации имущества правозащитника Азимжана Аскарова отложен
Матери убитого родственники подозреваемых предложили 700 тысяч сомов
Дженго будет содержаться под домашним арестом
Суд Ошской области оправдал криминального авторитета Дженго
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!