В Тульской области кыргызстанца осудили на 12 лет

В Тульской области кыргызстанцу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, накануне Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор гражданину Кыргызстана Абдугани М. за убийство и кражу.



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