Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Первый вторник осени за окном. Пока, кроме календаря, о наступлении «золотого» времени года ничто не напоминает. Мы решили возложить эту ответственную миссию на себя.

В Бишкеке 5 сентября жарко (и будет так всю неделю: ура-ура). Синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до +31. И никаких осадков. Наслаждаемся, друзья, вдруг это последняя теплая неделька...

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

- 9.00–18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Бекбекей, Сарынжы-Бекей, Кырк-Кыз), «Токолодош» (улицы Т.Айтматова, Кийизбаевой, Балтийская), улицы Сары-Челекская, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Дубосековская, Исанова, Сагымбая Манасчи, Токтогула;

- 9.30–19.30 —микрорайон «Кок-Джар», 6-11, 9А;

- 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 17, улица Логвиненко, 26А.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— улица Достоевского — от Анкары до Ахунбаева;

— улица Джамгырчинова — от Интергельпо до Садыгалиева;

— улица Элебесова — от таможенного терминала до северной объездной в жилмассиве «Келечек».

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено. Пробки весь день ожидаются на правительственных трассах. В Кыргызстан впервые за 17 лет приехал президент Узбекистана.

Люди, которые меняли мир

Сегодня важный день для истинных любителей рок-музыки. 5 сентября 1946-го — 27 лет назад — родился культовый музыкант, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Вокальный диапазон музыканта составлял 4 октавы. А чего стоит написанная им рок-баллада Bohemian Rhapsody, попавшая в книгу рекордов Гиннеса как «Лучшая песня тысячелетия».





С рождения легенду рок-музыки звали Фаррух Булсара. А его кумирами в музыке были Джон Леннон и Джими Хендрикс. У Фредди было несколько интересных странностей.

1. Меркьюри боялся исправлять свой знаменитый неправильный прикус и удалять полипы на голосовых связках, так как думал, что это может повредить голосовым данным. Тем не менее курить Фредди бросил только в последние годы жизни.

2. В изголовье постели Фредди Меркьюри, клавишами к нему, стояло фортепиано — чтобы, если у музыканта возникала потребность что-то наиграть, он мог это сделать, не теряя времени.

3. Фредди Меркьюри не желал стареть. Будучи в расцвете сил, на вопрос журналистки, каким он представляет себя через 20 лет, музыкант ответил: «Вы с ума сошли? Я буду мертв, дорогуша!» Слова оказались пророческими.

4. Музыкант был заядлым кошатником. Дебютный сольный альбом Mr. Bad Guy Фредди посвятил кошкам, а своей любимице по кличке Дилайла — даже отдельную композицию Delilah. Музыкант Queen Брайан Мэй придумал гитарный рифф, имитирующий мяуканье. А вот на гастролях Меркьюри регулярно звонил домой и часами беседовал с котами.





И, конечно, все мы помним фирменный сценический атрибут певца — микрофон без стойки. Появился он совершенно случайно. На одном из концертов Фредди очень активно двигался с микрофоном и расшатал крепления его стойки. Прямо во время выступления Меркьюри отвинтил мешавшую ему нижнюю часть и продолжил петь с микрофоном в руках.

Фото из Интернета. Фредди Меркьюри

Последнее выступление Фредди перед публикой состоялось 8 октября 1988 года, когда он в дуэте с Монсеррат Кабалье исполнил на фестивале La Nit в Барселоне композиции Golden Boy, How Can I Go On и Barcelona.





Меркьюри исповедовал зороастризм. По традиции этой религии человека хоронят, отдавая его тело грифам — чтобы не оскорблять огонь, воду, землю, воздух. Но Фредди Меркьюри был кремирован, так как британские законы допускают погребение либо посредством кремации, либо преданием земле. На похоронной церемонии певца присутствовал зороастрийский священник.

Памятные даты

Сегодня во всем мире отмечают Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

Важен этот день и для истории России. 319 лет назад Петр I установил налог на бороды. Начало преображению русского человека в европейца положило возвращение Петра I в Москву из первого путешествия по Европе.

В августе 1698 года, на следующий день после прибытия из-за границы, 26-летний царь Петр I в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов.

Бояре были шокированы выходкой царя, от их солидности и суровости не осталось и следа. Позже Петр неоднократно проделывал подобную операцию. В действиях Петра бояре усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород.

Фото из Интернета. Картина, как Петр I собственноручно стрижет бороды боярам

Именно поэтому Петр I установил налог на бороды, дабы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон — бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды.

В 1958 году в США впервые опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Роман создавался с 1945 по 1955 год и является вершиной творчества Пастернака как прозаика. «Доктор Живаго» сопровожден стихами главного героя — Юрия Андреевича Живаго.

Книга затрагивает тайну жизни и смерти, проблемы русской истории, интеллигенции и революции, христианства, еврейства.

По мнению биографа и исследователя творчества Пастернака писателя Дмитрия Быкова, сюжетом символистского романа стала собственная жизнь Пастернака, но не реально им прожитая, а та, какой он хотел бы ее видеть.

Юрий Живаго, согласно этой трактовке, является олицетворением русского христианства, главными чертами которого Пастернаку виделись жертвенность и щедрость.

Образ Лары литературовед ассоциирует с Россией, вечно мятущейся роковой страной, сочетающей в себе неприспособленность к жизни с удивительной ловкостью в быту.

Автор незаметно подводит читателя к мысли о том, что не человек служит эпохе, а напротив — эпоха развертывается так, чтобы человек осуществил себя с наибольшей выразительностью и свободой.

Начало работы над романом совпало у Пастернака с завершением перевода «Гамлета» Шекспира. Февралем 1946 года датируется первый вариант стихотворения «Гамлет», открывающего «Тетрадь Юрия Живаго».

У кого намечаются тои

В этом году день рождения, наверняка, запомнится бывшему первому вице-мэру Бишкека Эрнису Зарлыкову. Мало того, что у него юбилей — чиновнику исполняется 50. Так он еще и празднует его в официальном статусе претендента на пост президента Кыргызстана.

Фото из Интернета. Эрнис Зарлыков

Родился Эрнис Зарлыков 5 сентября 1967 года. Он занимал должность первого вице-мэра Бишкека до 10 августа этого года, пока не написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Но вот лавры именинника ему придется поделить. 69-летие празднует бывший министр культуры (2000-2004 годы) Российской Федерации Михаил Швыдкой.

Фото из Интернета. Михаил Швыдкой

Причем тут Россия, спросите вы? Ну как же: театральный критик, театровед, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой родился в городе Канте Чуйской области.

Сегодня он — художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. Ведущий телевизионных программ.

Куда сходить

Культура

В Национальной филармонии имени Т.Сатылганова завершается IV Международный фестиваль эпоса. Но вы еще успеете.

В рамках фестиваля состоится международный научно-практический симпозиум «Культурное разнообразие». Ожидается выступление известного музыканта из Эквадора Лео Рохаса.

В 18.00 в компании Feel Good начнутся «Управленческие поединки». Они помогут вам оценить себя как менеджера, как переговорщика. Модератор — Сергей Долженков, эксперт по организационному развитию и деловым играм.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В селе Бактуу-Долоноту стартовал второй день Международных Иссык-Кульских игр. Соревнования проводятся в 17-й раз. Девиз — «Азия — регион сотрудничества и мира». Запланированы турниры по армрестлингу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, сумо, футзалу и другим видам спорта.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00 «Park Hotel Bishkek» — общественные бюджетные слушания по документу «Основные направления фискальной политики на 2018-2020 годы» и проекту республиканского бюджета на 2018 год и прогноза на 2019-2020 годы;

— 10.00, большой овальный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

- 12.00, «Хаятт» - посол Александр Никитич Кельтчевски, глава миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, расскажет о роли миссии и предстоящей деятельности;

— 14.00, большой овальный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

— 14.00, восточный Зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

— 14.00, западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— 14.00, дом правительства — совещание под представительством премьер-министра Сапара Исакова с членами кабинета министров по обеспечению открытости государственных органов;

— 14.30, отъезд от Кыргыздрамтеатра — в Госрезиденции состоится встреча президента Кыргызстана с президентом Узбекистана;

- 16.00, Первомайский районный суд - заседание по делу сторонников Садыра Жапарова (приговор).

