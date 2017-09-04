Суд по делу Аиды Саляновой отложен в связи с отсутствием ее адвоката Чинары Джакупбековой.

Как пояснила сама подсудимая, у ее защитника заболел ребенок.

Прокурор Нурлан Тагаев ходатайствует о предоставлении Саляновой дежурного адвоката, заявляя, что Джакупбекова специально затягивает процесс.

«Болезнь ребенка для вас - попытка затянуть процесс? Вы думаете, что говорите?» - возмутилась Аида Салянова.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда она, будучи министром юстиции в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.