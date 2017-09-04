Суд Исаева. Мэр Токмака заявил, что деньги за строительство рынка готовы вернуть

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева допросили в качестве свидетеля нынешнего мэра Токмака Жыргалбека Шамыралиева.

Он рассказал, что в городе из-за переноса рынка каждый день пробки, а на его территории есть недостроенный объект.

«Он не то чтобы недостроенный, он начат. Начат с нарушениями. С тех пор прирыночная площадь стала изолирована. Транспортный узел концентрируется именно в этой части, основные пробки находятся именно там», — сказал он.

Также мэр рассказал, что сейчас проданное мэрией здание библиотеки разрушено. Шамыралиев заявил, что мэрия Токмака готова вернуть Любови Чудиновой деньги, которые были вложены в строительство здания центрального рынка. «Деньги фиксируются. Мы готовы вернуть, если суд примет решение, что так нужно», — сказал он.

Напомним, Канатбека Исаева обвиняют по статье 303 (коррупция) УК КР. Уголовное дело в отношении депутата состоит из трех эпизодов. Все они, по версии следствия, совершены в бытность Исаева мэром Токмака с 2008 по 2010 год.

Первый эпизод — незаконная передача земельного участка из муниципальной собственности в частную.

Второй — незаконная реализация муниципального здания городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости.

Третий эпизод — незаконная передача выполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Амыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмак» Каныбек Аблабеков.