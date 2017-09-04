В Баткенской области на границе с Узбекистаном построили новую школу

В Баткенской области в приграничном с Узбекистаном селе Божой построили новую школу на 100 мест со столовой и спортзалом. Сметная стоимость — 25,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в области.

Как сообщается, единственная школа села несколько лет назад стала аварийной из-за стихии, дети были вынуждены учиться в непригодном здании.

Как рассказали ИА «24.kg» в полномочном представительстве правительства, село Божой расположено близ границы с анклавом Сох (Узбекистан), и до строительства объездной дороги протяженностью 14 километров его жители добирались в село через территорию соседней страны. Кроме того, в селе построен ФАП, населенный пункт обеспечен чистой питьевой водой, электроэнергией.