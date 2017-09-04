В селе Катран Баткенской области построили новый мост

Минтранс построил мост в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. В церемонии открытия участвовали министр транспорта Жамшитбек Калилов и советник президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов. Об этом сообщили в полномочном представительстве правительства в области.

По его данным, мост, соединяющий села Катран, Баул и Озгоруш, эксплуатировался более 50 лет и пришел в аварийное состояние. Сметная стоимость строительства нового составила 15 миллионов сомов, его полностью профинансировали из республиканского бюджета.

Население трех сел Катранского айыльного аймака составляет более 10 тысяч человек, говорится в сообщении.