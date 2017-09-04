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Общество

С возрастом пожилые кыргызстанцы все больше занимаются самолечением

С возрастом пожилые кыргызстанцы все больше занимаются самолечением. Об этом сообщили сегодня на презентации исследования «Пожилые люди в Кыргызстане».

Отмечено, что 31 процент граждан старше 80 лет нуждаются в постоянном постороннем уходе, а получают его лишь 12 процентов.

«В более раннем пожилом возрасте одной из основных причин необращения за медицинской помощью является нехватка времени, в то время как с возрастом растет процент недоверия врачам, все сложнее оплачивать медицинские услуги и приобретать дорогостоящие препараты», — говорится в исследовании.

Бригады скорой помощи иногда отказывают в своих услугах наиболее пожилым людям, и они все больше занимаются лечением народными средствами и самолечением.

«Не все пожилые охвачены программой госгарантий, не все могут воспользоваться льготными рецептами, — добавила начальник управления Минсоцразвития Чолпон Мамбетаипова. — Основная проблема в том, что пожилые не получают того внимания, на которое рассчитывают. Они отдали свои силы и энергию, возраст сказывается на здоровье и финансовых возможностях, и они хотят получить ту поддержку от государства, на которую рассчитывают».
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