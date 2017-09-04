Жылдыз Мамбеталиева опять не смогла объяснить, кого и как прикрывала Салянова

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается исследование материалов.

Сегодня на процессе заслушали запись телефонного разговора подсудимой и главного свидетеля обвинения — экс-главы Минюста Жылдыз Мамбеталиевой. Разговор состоялся в декабре 2016 года. В нем Жылдыз Мамбеталиева признала, что Аида Салянова приняла законное, а не политическое решение, возобновив в 2010 году адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Более того, Мамбеталиева отметила, что оснований для отказа Елисееву не было.

Жылдыз Мамбеталиева заявила, что Аида Салянова, будучи генеральным прокурором, и Алмамбет Шыкмаматов, возглавлявший тогда Минюст, занимались покрывательством. Однако свидетель обвинения не назвала, кого именно и каким образом прикрывали Салянова и Шыкмаматов.

Аида Салянова утверждает, что Мамбеталиева строит свои версии на слухах, а произнести эту реплику ее заставили на следствии.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.