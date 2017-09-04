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Общество

В городе Ош состоялась премьера кыргызско-британского спектакля «Ричард III»

Фото Султана Раева. Сцена из спектакля «Ричард III»

В театре имени Бабура в городе Оше состоялась премьера спектакля «Ричард III». Об этом сообщил руководитель проекта — народный писатель Кыргызстана Султан Раев.

По его данным, это первая в истории кыргызского театра постановка, осуществленная совместно с британским режиссером Юлдошем Журобаевым. Роль Ричарда сыграл Алымкул Исаков.

Как сообщается, на премьеру приехала известный режиссер Королевского Шекспировского театра Сара Бержер.

Артисты играли на кыргызском, узбекском, английском, русском языках.

Как отметил Султан Раев, режиссер показал кыргызскому зрителю европейскую школу постановки и неординарную интерпретацию великого Шекспира.

В рамках этого кыргызско-британского театрального проекта в 2018 году поставят драму «Макбет».

Спектакль «Ричард III» в ноябре покажут в Лондоне.
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