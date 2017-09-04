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Общество

В бишкекском роддоме № 4 прокомментировали смерть роженицы

Главврач Городского перинатального центра (роддом №4) Бурул Алмазбекова прокомментировала ИА «24.kg» смерть роженицы.

Напомним, 26-летнюю роженицу доставили в ГПЦ 27 августа. Она родила близнецов, а в ночь на 29 августа умерла.

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«Женщина приехала из России, поздно встала на учет — на сроке 27-28 недель, только один раз была на приеме у врача. За один прием составить анамнез достаточно сложно. К нам она поступила с температурой 37,4. Через час родила двойню, после начала температурить. Но поскольку это было воскресенье и ситуация не стояла так остро, терапевт ее не осматривал», — сказала Бурул Алмазбекова.

Она отметила, что у погибшей была кровопотеря и воспалительный компонент. «Мы настаивали на вскрытии, но родственники выступили категорически против и забрали тело», — добавила главврач.

На вопрос, исключает ли она вину медиков, Бурул Алмазбекова ответила: «Полностью исключить это я не могу. Кровопотеря имеет место, но при таких кровопотерях мы обычно не теряем женщин».

Состояние двойни, по ее словам, удовлетворительное. Малыши находятся в реанимации. 
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