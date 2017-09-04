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Общество

Избил таксиста и получил два года условно

Ысык-Атинский суд вынес решение по делу водителя BMW, избившего таксиста. Об этом говорится в постановлении суда. 

Согласно документу, инцидент произошел в начале августа. У выпившего парня, который сидел за рулем BMW, заглох двигатель, и он остановил проезжавшего таксиста, чтобы тот помог отбуксировать машину. Таксист согласился, но пока искали трос и толкали автомобиль на обочину, мужчины поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. 

Подсудимый признал вину частично, но все же попросил прощения. В результате суд приговорил его к двум годам условно и штрафу в 20 тысяч сомов, а также обязал восстановить таксисту поврежденный арматурой автомобиль и оплатить ему лечение. 
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