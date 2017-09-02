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Общество

За три месяца в Новосибирскую область не пустили 5 тысяч тонн товаров из ЦА

За три летних месяца в Новосибирскую область не пустили более 5 тысяч тонн товаров из Центральной Азии. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.

Отмечается, что 657,8 тонны подкарантинной продукции из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана задержали на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» в августе 2017 года. Продукция следовала автомобилями из Казахстана и Кыргызстана для реализации в Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Хабаровске, Новокузнецке, Улан-Удэ. При проверке установлено, что дыни, виноград, арбузы, персики, нектарины, сливы, гранаты, орехи, репчатый лук, острый и сладкий перец следовали без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере либо с недействительным фитосанитарным сертификатом. Все грузы вернули отправителям.

«В целом за три летних месяца 2017 года по Новосибирской области вернули в Казахстан и Кыргызстан 5 тысяч 336,4 тонны подкарантинной продукции», — прокомментировали в Россельхознадзоре.
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