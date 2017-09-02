LG представила смартфон-«убийцу» Samsung Galaxy S8

Вслед за компанией Samsung, задавшей новую моду на «безграничные» экраны, лишенные рамок по бокам и с очень узкими рамками сверху и снизу, аналогичный смартфон выпустила и LG — V30. Об этом сообщило издание rg.ru.

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Смартфон получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 с разрешением 2880×1440 пикселей, 4 гигабайта оперативной памяти и 64/128 гигабайт постоянной.

Еще одной особенностью стала двойная 13-мегапиксельная камера — такие есть во многих моделях смартфонов других производителей, включая Samsung, Apple, Huawei. Использование двух объективов для съемки позволяет создать более реалистичные снимки, утверждают разработчики смартфонов.

Кроме того, смартфон поддерживает технологию Always-On, которая позволяет выводить информацию даже при выключенном экране — благодаря подсветке только небольшого количества пикселей. Так, экран заблокированного и выключенного смартфона может показывать данные о погоде, время и небольшую плавающую панель для быстрого доступа к нужным функциям.

Смартфон LG V30 работает на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 835, имеет водозащиту по стандарту IP68, аккумулятор емкостью 3300 мАч.

В Южной Корее новинка, релиз которой намечен на 21 сентября, будет продаваться по цене около $600. Устройство появится в продаже в четырех цветах: черном, серебристом, голубом и серо-фиолетовом.