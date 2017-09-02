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Общество

Статью за скотокрадство предлагают оставить в Уголовном кодексе

Статью за скотокрадство предлагают оставить в Уголовном кодексе. Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение соответствующие поправки.

Отмечается, что законом от 28 декабря 2016 года принята новая редакция Уголовного кодекса, в которой скотокрадство не выделено в отдельную статью. Этот состав преступления охвачен статьей 200 как «кража» (по преступлениям свыше 10 тысяч сомов) и статьей 90 как «кража в незначительном размере» (ущерб до 10 тысяч сомов).

«Учитывая актуальность скотокрадства в Кыргызстане, где более 90 процентов территории составляет горная местность и около 70 процентов населения занимается животноводчеством, предложение исключить статью «Скотокрадство» из Уголовного кодекса — поспешный и преждевременный шаг. Скотокрадство - наиболее распространенный вид преступления, который лишает граждан основного источника дохода. Имеются примеры, когда в селах некоторые семьи живут за счет содержания одной коровы. И похищение скота наносит им существенный урон», — отмечают в МВД.

В связи с этим МВД предлагает оставить в Уголовном кодексе отдельную статью за скотокрадство.
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