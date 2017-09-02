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Общество

Еще один пункт пропуска на китайской границе закрылся из-за праздников

Еще один пункт пропуска на кыргызско-китайской границе закрылся из-за праздников. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Отмечается, что по инициативе китайской стороны со 2 по 5 сентября 2017 года в связи с празднованием Курман айта будет временно закрыт пункт пропуска «Торугарт-автодорожный».

Ранее, также по инициативе КНР, с 1 сентября закрыли пункт пропуска «Иркештам-автодорожный».

Оба КПП на кыргызско-китайской границе возобновят работу с 6 сентября 2017 года.
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