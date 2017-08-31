Омурбек Бабанов поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с великим праздником – Днем независимости Кыргызстана!

Наше самое великое благо, которое мы унаследовали от наших отцов – это наш независимый

Кыргызстан. Самое большое богатство нашего Кыргызстана – это наша земля, это наше

государство, это наша независимость, это вы – мой бесценный народ.

Наш народ веками хранил единство и построил независимое государство, и мы обязаны сохранить

нашу землю, народ и независимость, доставшиеся нам от наших предков. Мы обязаны построить

великое государство Кыргызстан. Пора доказать всему миру, что мы – великий народ!

Я с уверенностью заявляю:

Наша дорога – это Путь вперед!

Путь нового, развитого Кыргызстана!

Мы войдем в десятку самых быстроразвивающихся экономик мира!

У нас только одна дорога – Вперед!

У нас только один путь – Успех!

Уважаемые кыргызстанцы, пусть этот год станет годом изменений, перемен и обновления. Пусть

независимость нашего великого, развитого Кыргызстана будет вечной!

Омурбек Бабанов.