Омурбек Бабанов поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с великим праздником – Днем независимости Кыргызстана!
Наше самое великое благо, которое мы унаследовали от наших отцов – это наш независимый
Кыргызстан. Самое большое богатство нашего Кыргызстана – это наша земля, это наше
государство, это наша независимость, это вы – мой бесценный народ.
Наш народ веками хранил единство и построил независимое государство, и мы обязаны сохранить
нашу землю, народ и независимость, доставшиеся нам от наших предков. Мы обязаны построить
великое государство Кыргызстан. Пора доказать всему миру, что мы – великий народ!
Я с уверенностью заявляю:
Наша дорога – это Путь вперед!
Путь нового, развитого Кыргызстана!
Мы войдем в десятку самых быстроразвивающихся экономик мира!
У нас только одна дорога – Вперед!
У нас только один путь – Успех!
Уважаемые кыргызстанцы, пусть этот год станет годом изменений, перемен и обновления. Пусть
независимость нашего великого, развитого Кыргызстана будет вечной!
Омурбек Бабанов.