Афиша на выходные: 2-3 сентября

Концерты, выступления

2 сентября. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

19 августа — 17 сентября. Цирковое шоу гигантских фонтанов «Удивительный город»

Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны.

Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным).

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

25 августа — 10 сентября. Выставка современного искусства «Полет слепого беркута»

Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-3 сентября. VII ежегодная ярмарка HALAL EXPO KG 2017

На ярмарке вы сможете ознакомиться с халал продукцией и услугами и приобрести их по ценам ниже рыночных. Также вас ждет развлекательная программа, мастер-классы, тренинги и многое другое.

ТЦ «АЮ GrandComfort», 10.00.

2 сентября. Акция «Читающий микрораон»

Будет много интересных мастер-классов, игр, конкурсов, вы сможете поменяться книгами с другими гостями, прочитать стихи и спеть в рамках «свободного микрофона».

10-й микрорайон, 16.00-18.00.

2 сентября. Дегустация яблок и груш

Вы сможете попробовать плоды, выращенные лабораторией плодовых растений Ботанического сада. А для садоводов дегустация поможет выбрать и приобрести саженцы полюбившихся сортов как раз перед осенним сезоном посадок.

Городской ботанический сад имени Э.Гареева, 11.00-13.00.

2 сентября. Кафе «Ожившие петроглифы»

Кафе «Ожившие петроглифы» — это пространство, в котором посетитель сможет ознакомиться в интерактивном режиме с анимациями молодых аниматоров Дарины Манасбек, Малики Умаровой, Азизы Адамалиевой, Малики Куштаровой, Элины Самыйбеккызы, Веры Адриановой, Александры Титовой и т.д.

«Асанбай-цент р», 16.00-19.00.

3 сентября. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

3 сентября. Большой open air и чемпионат по поеданию пиццы

В программе конкурсы и розыгрыши призов, выступление крутых диджеев, акгвагрим для детей и взрослых, аниматор в костюме пиццы, крутая программа от лучшего ведущего, резидента скетчкома «Жарайт сити» Мыктыбека Мукаева (ака Мыкы).

Dodo Pizza Kyrgyzstan. 18.00-20.30.

Мастер-классы, тренинги, встречи

2 сентября. Занятие по йоге «Соматика. Боли в тазобедренных суставах»

Узнаете, какие движения помогут восстановить тазобедренный сустав, какие неправильные стереотипы ходьбы приводят к появлению боли. Алина Кадничанская, инструктор с 2007 года по йоге, пилатесу, соматике, поможет устранить причины, а не симптомы.

Йога-дом «Атма», 11.30.

2 сентября. Медитация No Dimension с суфийскими кружениями

Суфийское кружение — одна из самых древних техник, одна из самых мощных. Она настолько глубока, что даже единовременный опыт может сделать вас совсем иным.

Йога-дом «Атма», 16.00.

2 сентября. Лекция «Здоровое питание и детокс»

Автор программы йога-детокс Диди Ананда Санджана расскажет о том, как быть здоровым в современном мире.

Кафе «Экодемия», 15.00.

2 сентября. Церемония награждения мотоледи

Главный приз конкурса — мотоцикл. Его выиграет участница, набравшая максимальное количество баллов по итогам трех этапов. Остальным победительницам в других номинациях также предусмотрены ценные призы.

Мотобар «Перцы», 13.00.

3 сентября. Лекция Дады Садананды «Йога в современном мире»

Автор проекта Урокимедитации.рф практикует с 1996 года, преподает с 2000-го. Он дохновляет десятки тысяч людей менять жизнь к лучшему, используя разнообразные инструменты йоги: медитацию, асаны, правильное питание, позитивное мышление.

Кафе «Экодемия», 15.00.

3 сентября. Тренинг «Как воспитать гения?»

Вы узнаете, что делать родителям до беременности, во время и после, чтобы заложить и сформировать гениальные способности ребенка, как заложить способность быстро обучаться и развивать таланты, поймете, как распознавать и развивать таланты, научитесь избегать ошибок в воспитании. Регистрация обязательна (0556 514 214, 0552878818).

Feel Good Center, 12.00.

Кино

Показ фильма «Переверни пластинку»

Документальный фильм о виниле, каким он был в России и Советском Союзе — вчера и сегодня.

Приключения инди-магазина DiG, панк-тусовки и дикое веселье, а заодно борьба с московскими бандитами за свободу и независимость. Наконец, в финале зрителю откроется тайный и странный мир фанатичных коллекционеров винила.

Арт-кафе «Чемодан Зусмановича», 21.00.

2 сентября. Показ фильма «Молодость»

Фрэд — прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не слишком спорится.

ololohaus, 19.00.