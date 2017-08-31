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Общество

Сотрудников правоохранительных органов задержали за взятку в 30 тысяч сомов

В Управление службы внутреннего расследования МВД КР по городу Ош обратился житель одного из сел Алайского района с заявлением о вымогательстве 30 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В заявлении указано, что работник Государственной службы исполнения наказаний по Алайскому району и сотрудник местного ПОМ вымогают 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания.

На основании собранных управлением материалов прокуратурой по надзору за законностью в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы КР возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий с поличным при получении взятки задержаны сотрудник ГСИН Э.Н. в звании капитана и начальник Сопу-Коргонского ПОМ Алайского РОВД Ы.У. в звании старшего лейтенанта милиции.

При личном досмотре у них обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
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