Музыканты из Кыргызстана заняли второе место на конкурсе «Шарк тароналари». Об этом сообщают узбекские СМИ.

В Самарканде прошел гала-концерт фестиваля «Шарк тароналари». В нем приняли участие более 240 музыкантов и артистов из 59 стран мира.

Три третьих места и денежные призы (по $3 тысячи) получили музыкальные коллективы из Ирана — Naghah, Индонезии — INO Ensamble и Турции — Meshk Ensemble. Два вторых места разделили Кыргызстан — ансамбль «Мурас» и Литва — дуэт Sauges. Исполнители получили по $5 тысяч.

Два первых места и премии в $7 тысяч достались Goseong Folk-song Preservation Foundation из Южной Кореи и ансамблю Mohichehra из Узбекистана.

Гран-при фестиваля и $10 тысяч забрали музыканты из Азербайджана — Сахиб Пашазаде и Камран Каримов.

Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») проходил в Самарканде 25-30 августа. Впервые его провели в 1997 году по инициативе Ислама Каримова. Официальная цель праздника — популяризация и сохранение национального музыкального искусства. Фестиваль проходит раз в два года.