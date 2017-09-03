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Общество

Топ-5 книг от фотографа Алексея Скачкова

Математик по образованию Алексей Скачков уже более 15 лет занимается тем, что любит. Писатель, дизайнер и фотограф представил Топ-5 своих любимых книг.

1«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги

— Эта книга еще в юности на меня произвела впечатление. Всю мою жизнь она помогает находить общий язык с людьми. И, в частности, во время фотосъемки, когда нужно раскрыть человека и показать таким, как он есть, с его внутренней красотой.

Для тех, кто хочет узнать, как оказывать влияние на людей, книгу можно скачать здесь.

2«Диалоги» и «Решающий момент» Анри Картье-Брессона

— Я считаю, что любой уважающий себя фотограф должен знать имя этого великого художника. Особенно, если ты в поиске себя в творческом, профессиональном плане.

Очень интересно узнать и понять, как за десятилетия менялось отношение Брессона к фотографии и к жизни в целом, как развивалась фотография в тот период.

В одном из интервью в конце 50-х годов Брессон говорил о том, что раньше фотография была уделом настоящих профессионалов, снимающих на огромные и тяжелые камеры, дорогие и недоступные обывателю, а сейчас пленочная 35-миллиметровая камера есть практически у каждого, и мир заполонили миллионы фотографий.

Вот интересно, что бы он сказал сейчас, когда фотокамера есть у каждого.

Найти «Решающий момент» можно здесь, «Диалоги» — здесь.

3«Себастьян Сальгадо, Изабель Франк. Соль земли. Автобиография одного из величайших фотографов современности»

— Сальгадо — один из величайших ныне живущих фотографов. То, что он сделал, помогает осознать возможность достижения действительно важных вещей для себя, общества и природы. Такого рода мышления не хватает многим у нас в Кыргызстане, особенно тем, кто у власти.

Книгу можно найти в Интернете, например здесь.

4«Гарри Поттер» Джоан Роулинг

— Мне нравятся эти книги, потому что в них автор создала волшебный мир, параллельный нашему, вобравший лучшее, что есть у нас: семья, любовь, друзья, порядочность. Она его возвысила и красиво описала. И, с другой стороны, без прикрас и даже высмеивая, показала худшее, с чем мы сталкиваемся: от банальной человеческой глупости и злости до бездарной политики.

Все те, у кого еще нет на полке всех книг о Гарри Поттере, могут скачать их за небольшую плату здесь.

Фото на превью - Алексея Скачкова.
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