iPhone 7 от Бакыта Торобаева отправится в Москву. Победитель живет в России

Кыргызстанец Алмаз Азимбеков стал счастливым обладателем iPhone 7, который ранее обещал подарить депутат парламента Бакыт Торобаев.

Алмаз Азимбеков живет в Москве, ему 23 года. Он предложил назвать новую партию «Кайра Жаралуу» («Возрождение»).

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Конкурс на название новой политической организации объявил в социальных сетях Бакыт Торобаев. Многие пользователи подвергли эту идею жесткой критике и высмеивали политика. Но нашлись и те, кто решил испытать свою Фортуну.

Как сообщил сам Бакыт Торобаев, партии «Бутун Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Журт» подвели итоги конкурса на название новой объединенной политической силы.

Съезд новой партии пройдет 11 сентября. На нем обещано назвать имя единого кандидата в президенты страны.