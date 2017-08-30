iPhone 7 от Бакыта Торобаева отправится в Москву. Победитель живет в России

Кыргызстанец Алмаз Азимбеков стал счастливым обладателем iPhone 7, который ранее обещал подарить депутат парламента Бакыт Торобаев.
Алмаз Азимбеков живет в Москве, ему 23 года. Он предложил назвать новую партию «Кайра Жаралуу» («Возрождение»).
Конкурс на название новой политической организации объявил в социальных сетях Бакыт Торобаев. Многие пользователи подвергли эту идею жесткой критике и высмеивали политика. Но нашлись и те, кто решил испытать свою Фортуну.
Как сообщил сам Бакыт Торобаев, партии «Бутун Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Журт» подвели итоги конкурса на название новой объединенной политической силы.
Съезд новой партии пройдет 11 сентября. На нем обещано назвать имя единого кандидата в президенты страны.