Кыргызстан экспортирует в Узбекистан 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом сказал на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду-2017/2018 председатель ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев.

По его словам, экспорт в соседнюю страну начался 16 июня, и на сегодня его объем составил 825 миллионов киловатт-часов.

«Цена составляет 2 цента за киловатт-час, соседи уже уплатили $9,3 миллиона, что соответствует ранее заключенному договору. В целом объем экспорта составит 1,2 миллиарда киловатт-часов», — сказал Айбек Калиев.

По информации правительства, на 1 августа объем воды в Токтогульском водохранилище составил 19,5 миллиарда кубометров, что на 3,4 миллиарда больше в сравнении с аналогичным периодом 2016-го.