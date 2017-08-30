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Общество

МВД России предложило наказывать за незаконное трудоустройство иностранцев

Министерство внутренних дел России предложило ввести наказание за незаконное трудоустройство иностранцев. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.  

Согласно документу, российским компаниям, нанимающим иностранцев, которые в миграционной карте не заявили работу как цель въезда в страну, грозит штраф от 250 тысяч до 800 тысяч рублей.

Кроме того, возможна приостановка работы компании на срок до трех месяцев.  

В случае если мигрант работает в России без трудового договора, предполагается наказывать как самого мигранта, так и компанию, в которой он работал. Иностранцу в таком случае грозит штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с депортацией из страны.  

Компанию при этом могут оштрафовать на сумму от 250 тысяч до 800 тысяч рублей или приостановить ее деятельность на срок до трех месяцев. 

Ранее, в июне, МВД разработало концепцию миграционной политики на 2018-2020 годы, согласно которой предлагается перенаправлять мигрантов на Дальний Восток и в Забайкалье.  
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