20:07
+31
USD 68.66
EUR 82.81
RUB 1.17
Общество

Пилотный проект «Умный город» должны запустить 1 октября

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Умный город» в Бишкеке и Оше.

Глава правительства напомнил, что проект «Умный город» является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта «Таза коом» и программы «Жаны доорго кырк кадам». «В скором времени проект будет запущен в пилотном режиме в Бишкеке. Мэрии Оша необходимо детально изучить этот опыт и ускорить внедрение проекта у себя», — подчеркнул Сапар Исаков.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках столицы на проспектах Чуй и Манас.

На центральной площади Ала-Тоо установят систему обзорного видеонаблюдения с 50 ситуационными камерами и аналитикой «Антитеррор».
Ссылка:
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Ух ты! Четыре парка в Бишкеке могут преобразиться до неузнаваемости
Мэр Бишкека рассказал, где в столице начнется реализация проекта «Умный город»
Реализацию проекта «Умный город» Албек Ибраимов обсудил с мэром Москвы
Гаджеты ускорят работу столичной скорой помощи. Нужны деньги
«Кыргызтелеком» понимает ответственность за реализацию «Безопасного города»
Ужасные дороги Бишкека. Фоторепортаж
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!