Пилотный проект «Умный город» должны запустить 1 октября

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Умный город» в Бишкеке и Оше.

Глава правительства напомнил, что проект «Умный город» является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта «Таза коом» и программы «Жаны доорго кырк кадам». «В скором времени проект будет запущен в пилотном режиме в Бишкеке. Мэрии Оша необходимо детально изучить этот опыт и ускорить внедрение проекта у себя», — подчеркнул Сапар Исаков.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках столицы на проспектах Чуй и Манас.

На центральной площади Ала-Тоо установят систему обзорного видеонаблюдения с 50 ситуационными камерами и аналитикой «Антитеррор».